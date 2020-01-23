В Словакии министр похулиганил в ресторане и подал в отставку

Словацкий министр по вопросам окружающей среды Ласло Солимош объявил об отставке на следующий день после того, как полиция задержала его с братом за драку в ресторане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

"Я попрошу прощения у тех, кто пострадал от моего поведения. Я готов взять на себя ответственность за свой провал. Я ухожу в отставку", - сказал он журналистам.

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Полиция задержала Солимоша и его брата в среду, а затем отпустила. Министр с братом устроили драку с персоналом китайского ресторана в Братиславе. По данным СМИ, они были в состоянии алкогольного опьянения. При этом Солимош кричал, что он министр и требует уважения.

В результате инцидента в ресторане разбиты стеклянные двери. Ущерб оценили в 1000 евро. Одному из сотрудников ресторана понадобилась срочная медицинская помощь и госпитализация, пишет Pravda.sk.

По данным газеты, министр в это время столкнулся со сложной жизненной ситуацией.

Партия Most-Híd, которую представляет Солимош, заявила, что сожалеет об инциденте. "Мы знаем, что Ласло Солимош переживает один из самых сложных моментов своей жизни. Кроме того, что мы политики, мы также и люди", - заявила прессекретар партии Клара Магдеме.

Против политика может его брата открыли дело по статьям о хулиганстве и нанесении имущественного ущерба.