Словацький суд виніс перший вирок у гучній справі про вбивство журналіста

Суд у Словаччині 30 грудня виніс перший вирок у справі про резонансне вбивство журналіста Яна Куцяка і його нареченої, засудивши 42-річного посередника Золтана Андруска до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За версією звинувачення, Андруско отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки словацького мультимільйонера Маріана Кочнера.

Звинувачення пред'явлені ще чотирьом підозрюваним, зокрема бізнесмену та його перекладачці. Розгляд справи Андруско проходить окремо з огляду на його співпрацю з поліцією.

Андруско уклав угоду зі слідством і на наступних засіданнях він постане в ролі свідка. Засудженому загрожувало б довічне ув'язнення, якби він не зізнався і не виступив як свідок. Андруско прийняв вирок, повідомляє суд.

27-річний журналіст Ян Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів на схід від Братислави.

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Куцяк проводив журналістське розслідування, щоб виявити зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, в свою чергу, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, в результаті чого у відставку пішли голова уряду країни, два його помічники, голова МВС, шеф поліції, а також міністр культури.

У вересні 2018 року поліція арештувала чотирьох підозрюваних. У квітні один із них, колишній словацький військовослужбовець Мирослав Марчек, зізнався у вбивстві.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка. Вони заявляли, що контракт на вбивство коштував 70 тисяч євро.