В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря

Прокуратура Болгарії звинувачує трьох росіян у спробі убивства в 2015 році торговця зброєю Еміліяна Гебрева.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказано в оприлюдненому у четвер повідомленні на сайті прокуратури Болгарії.

"У зв'язку з розслідуванням спроби навмисного отруєння Еміліяна Гебрева, що триває під наглядом поліції Софії, трьом російським громадянам пред'явлені звинувачення в спробі вбивства", - сказано в заяві.

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Вони звинувачуються в тому, що в період з 28 квітня по 4 травня 2015 року в Софії "як співучасники здійснили спробу навмисного вбивства шляхом отруєння постраждалих з використанням невідомої фосфорорганічної речовини".

У зв’язку з цим Софійська міська прокуратура видала європейський ордер на арешт і оголосила підозрюваних у міжнародний розшук з метою арешту і подальшої екстрадиції, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року розслідувачі Bellingcat та The Insider повідомили, що росіянин Сергєй Федотов, якого вважають третім учасником замаху на Скрипалів у Солсбері, був пов'язаний з іншим отруєнням із застосуванням речовини з родини "Новічка". Йшлося саме про замах на болгарського підприємця Гебрева у квітні 2015 року.

Як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, Федотов відвідував Болгарію саме в ті дні, коли там був отруєний місцевий підприємець Еміліян Гебрев. Причому - як встановила експертиза - він був отруєний речовиною класу "Новічок".

Гебрев був госпіталізований після того, як знепритомнів на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той самий час стали погано сину Гебрева і одному з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

На питання про те, чому він міг становити інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.