Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію

Британець Чарлі Роулі, який отруївся нервовим агентом "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Mirror.

Від отруєння "Новічком" померла дівчина Чарлі - Дон Стерджесс. Вона знайшла його у флаконі від парфумів і застосувала. Сам Роулі провів у комі два тижні.

Інтереси постраждалого захищатиме Патрік Макгвайр, адвокат, який свого часу був захисником жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

"Чарлі продовжує відчувати серйозні побічні ефекти від токсичної речовини, яка потрапила в його організм. Але він каже, що найбільше його турбує встановлення істини того, що сталося", - заявив Макгвайр.

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Колишній шпигун ГРУ Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Більш ніж за рік після гучного отруєння у британському Солсбері Скотленд-Ярд повідомив про чергову жертву у зв’язку з інцидентом.

У Лондоні заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.