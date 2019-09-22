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Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію

Неділя, 22 вересня 2019, 11:55

Британець Чарлі Роулі, який отруївся нервовим агентом "Новічок", має намір відсудити в Росії мільйон фунтів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Mirror.

Від отруєння "Новічком" померла дівчина Чарлі - Дон Стерджесс. Вона знайшла його у флаконі від парфумів і застосувала. Сам Роулі провів у комі два тижні. 

Інтереси постраждалого захищатиме Патрік Макгвайр, адвокат, який свого часу був захисником жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

"Чарлі продовжує відчувати серйозні побічні ефекти від токсичної речовини, яка потрапила в його організм. Але він каже, що найбільше його турбує встановлення істини того, що сталося", - заявив Макгвайр.

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Колишній шпигун ГРУ Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Більш ніж за рік після гучного отруєння у британському Солсбері Скотленд-Ярд повідомив про чергову жертву у зв’язку з інцидентом.

У Лондоні заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.

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Велика Британія Отруєння в Солсбері
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