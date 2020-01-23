В Болгарии трех россиян обвиняют в попытке отравления торговца оружием

Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в попытке убийства в 2015 году торговца оружием Эмилияна Гебрева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении на сайте прокуратуры Болгарии.

"В связи с расследованием попытки умышленного отравления Эмилияна Гебрева, что проходит под надзором полиции Софии, трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства", - говорится в заявлении.

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Они обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии "в качестве соучастников предприняли попытку умышленного убийства путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического вещества".

В связи с этим Софийская городская прокуратура выдала европейский ордер на арест и объявила подозреваемых в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции, говорится в сообщении.

В прошлом году расследователи Bellingcat и The Insider сообщили, что россиянин Сергей Федотов, которого считают третьим участником покушения на Скрипалей в Солсбери, был связан с другим отравлением с применением вещества класса "Новичок". Речь шла о покушении на болгарского предпринимателя Гебрева в апреле 2015 года.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, Федотов посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен местный предприниматель Эмилиян Гебрев. Причем, как установила экспертиза, он был отравлен именно веществом класса "Новичок".

Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стали плохо себя чувствовать сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания осуществляла поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.