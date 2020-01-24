Кількість жертв шторму "Глорія" в Іспанії зросла до 13, чотирьох досі шукають

Потужний шторм, який накрив окремі райони Іспанії сильними зливами і вітром, призвів до загибелі вже 13 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Досі було відомо про десятьох загиблих у результаті шторму.

Четверо людей, зокрема, загинули Каталонії, п'ять у Валенсії, двоє в Андалусії, по одному в центральному регіоні Кастилія і Леон та у північному регіоні Астурія.

Серед нових загиблих - 50-річний чоловік, якого змило під час риболовлі зі скель в Аметлья-де-Мар в Каталонії і 75-річна жінка, чий будинок обвалився в Алької, Аліканте.

У четвер співробітники надзвичайних служб також повідомили, що знайшли тіло чоловіка, який потонув у своїй машині в каталонському місті Кабасес.

Влада заявила, що число загиблих може зрости ще більше: чотири людини досі числяться зниклими безвісти в Каталонії і на Балеарських островах.

У четвер прем'єр-міністр Педро Санчес пролетів над деякими з найбільш постраждалими східними районами Іспанії і відвідав Майорку, яка постраждала від величезних хвиль.

У п'ятницю уряд проведе екстрену нараду для координації заходів у відповідь.

Санчес заявив, що "не буде економити на будь-яких ресурсах або зусиллях".

"Метеорологічні явища, які ми спостерігаємо, не повністю пов'язані зі зміною клімату, але правильно казати про те, що зміна клімату посилює їх", - сказав він.

Шторм "Глорія" накрив Балеарські острови, включаючи курортний острів Майорка, в минулі вихідні. Потім шторм накрив Каталонію, Валенсію і південні райони Мурсії і Андалусії.