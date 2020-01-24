Число жертв шторма "Глория" в Испании возросло до 13, четырех до сих пор ищут

Мощный шторм, который накрыл отдельные районы Испании сильными ливнями и ветром, привел к гибели уже 13 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

До сих пор было известно о десяти погибших в результате шторма.

Четыре человека, в частности, погибли в Каталонии, пять в Валенсии, двое в Андалусии, по одному в центральном регионе Кастилия и Леон и в северном регионе Астурия.

Среди новых погибших - 50-летний мужчина, которого смыло во время рыбалки со скал в Аметлья-де-Мар в Каталонии, и 75-летняя женщина, чей дом обрушился в Алька, Аликанте.

В четверг сотрудники чрезвычайных служб также сообщили, что нашли тело мужчины, который утонул в своей машине в каталонском городе Кабасес.

Власти заявили, что число погибших может возрасти еще больше: четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести в Каталонии и на Балеарских островах.

В четверг премьер-министр Педро Санчес пролетел над некоторыми наиболее пострадавшими восточными районами Испании и посетил Майорку, пострадавшую от огромных волн.

В пятницу правительство проведет экстренное совещание для координации мер.

Санчес заявил, что "не будет экономить на ресурсах или усилиях".

"Метеорологические явления, которые мы наблюдаем, не вполне связаны с изменением климата, но правильно говорить о том, что изменение климата усиливает их", - сказал он.

Шторм "Глория" накрыл Балеарские острова, включая курортный остров Майорка, в минувшие выходные. Затем шторм накрыл Каталонию, Валенсию и южные районы Мурсии и Андалусии.