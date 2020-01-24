У Фінляндії виявили двох пацієнтів з підозрою на коронавірус

У фінському селі Івало, яке є туристичним центром, виявили двох пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Туристи, які приїхали в Івало з міста Ухань, вночі звернулися в місцеву поліклініку через симптоми грипу.

За словами лікаря з інфекційних захворювань Центральної лікарні Лапландії Маркку Броаса, у пацієнтів взяли проби, їх надіслали на аналіз в Гельсінкі. Очікується, що попередні результати будуть відомі в другій половині дня або ввечері 24 січня.

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Броас оцінює стан пацієнтів як нормальний для хворих на грип.

Китайці приїхали в Лапландію кілька днів тому з Норвегії.

Жертвами вірусної пневмонії, викликаної раніше невідомим коронавірусом, стали, за останніми даними, 26 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ поки не оголосила коронавірус міжнародною загрозою для здоров'я людей.