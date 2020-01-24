Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС

Кількість жертв шторму "Глорія" в Іспанії зросла до 13, чотирьох досі шукають

Послу України в Румунії довелося виправдовуватися через помилковий переклад Зеленського

Пентагон може почати перебалансування військ за кордоном цьогоріч - Еспер






У Фінляндії виявили двох пацієнтів з підозрою на коронавірус

П'ятниця, 24 січня 2020, 10:43

У фінському селі Івало, яке є туристичним центром, виявили двох пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Туристи, які приїхали в Івало з міста Ухань, вночі звернулися в місцеву поліклініку через симптоми грипу.

За словами лікаря з інфекційних захворювань Центральної лікарні Лапландії Маркку Броаса, у пацієнтів взяли проби, їх надіслали на аналіз в Гельсінкі. Очікується, що попередні результати будуть відомі в другій половині дня або ввечері 24 січня.

Читайте також
В аеропорту Рима посилюють перевірки через невідомий коронавірус з Китаю

Броас оцінює стан пацієнтів як нормальний для хворих на грип.

Китайці приїхали в Лапландію кілька днів тому з Норвегії.

Жертвами вірусної пневмонії, викликаної раніше невідомим коронавірусом, стали, за останніми даними, 26 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ поки не оголосила коронавірус міжнародною загрозою для здоров'я людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua