В Финляндии выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус

В финской деревне Ивало, которая является туристическим центром, обнаружили двух пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Туристы, приехавшие в Ивало из города Ухань, ночью обратились в местную клинику с симптомами гриппа.

По словам врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяли пробы, их направили в анализ в Хельсинки. Ожидается, что предварительные результаты будут известны во второй половине дня или вечером 24 января.

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Броас оценивает состояние пациентов как нормальное для больных гриппом.

Китайцы приехали в Лапландию несколько дней назад из Норвегии.

Жертвами вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, стали, по последним данным, 26 человек.

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ пока не объявила коронавирус международной угрозой для здоровья людей.