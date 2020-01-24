Трамп анонсував оприлюднення мирного плану для Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що, найімовірніше, він оприлюднить свій довгоочікуваний мирний план для Близького Сходу до своєї зустрічі на початку наступного тижня в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його головним політичним конкурентом Бенні Ганцом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Це прекрасний план. Це план, який би справді спрацював", - сказав Трамп.

План, як очікується, буде проізраїльським, що сподобається американським виборцям-євреям та євангелістам.

"Дивіться, Ізраїль хоче миру, палестинці хочуть миру. Всі вони хочуть миру. Не всі хочуть про це казати", - зазначив Трамп.

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Він сказав, що його адміністрація коротко поговорила з палестинцями, які відкинули мирний план ще до того, як він вийшов, адже обурив їх визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю.

"Ми говорили з ними коротко. Але ми будемо говорити з ними через певний проміжок часу", - сказав Трамп. "І у них є великий стимул зробити це. Я впевнений, що вони, можливо, спочатку негативно відреагують, але насправді він дуже позитивний для них", - каже президент.

"Ми забрали їхні гроші", - додав Трамп. "Це багато грошей для них".

США припинили фінансувати американське агентство, яке допомагає палестинським біженцям, що позбавило сотень мільйонів доларів допомоги на проєкти на Західному березі Йордану та в Газі, а також скоротило фінансування лікарень в Єрусалимі, які обслуговують палестинців. Трамп також закрив палестинську дипломатичну місію у Вашингтоні, заявивши, що палестинці відмовилися брати участь у мирних переговорах з Ізраїлем.

Очікується, що цей план буде надто прихильним до Ізраїлю, і навряд чи він отримає будь-яку міжнародну підтримку, якщо буде розглядатися як такий, що підриває перспективу співіснування двох держав.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим, який Ізраїль окупував у війні 1967 року та анексував, був їхньою столицею.

Палестинська сторона погрожує розпуском Палестинської адміністрації, яка має обмежену автономію в частинах окупованого Ізраїлем Західного берега. Це змусить Ізраїль відновити свою відповідальність за надання основних послуг мільйонам палестинців.