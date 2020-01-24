Трамп анонсировал обнародованиt мирного плана для Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, скорее всего, он обнародует свой долгожданный мирный план для Ближнего Востока до своей встречи в начале следующей недели в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его главным политическим конкурентом Бенни Ганцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

"Это прекрасный план. Это план, который бы действительно сработал", - сказал Трамп.

План, как ожидается, будет произраильским, что понравится американским избирателям-евреям и евангелистам.

"Смотрите, Израиль хочет мира, палестинцы хотят мира. Все они хотят мира. Не все хотят об этом говорить", - отметил Трамп.

Читайте также Пентагон может начать перебалансирование войск за рубежом в этом году - Эспер

Он сказал, что его администрация коротко поговорила с палестинцами, которые отвергли мирный план еще до того, как он был обнародован, ведь их возмутило признание Иерусалима столицей Израиля.

"Мы говорили с ними коротко. Но мы еще будем говорить с ними через определенное время", - сказал Трамп. "И у них есть большой стимул сделать это. Я уверен, что они, возможно, сначала негативно отреагируют, но на самом деле этот план очень положительный для них", - говорит президент.

"Мы забрали их деньги", - добавил Трамп. "Это много денег для них".

США прекратили финансировать американское агентство, которое помогает палестинским беженцам, лишило сотен миллионов долларов помощи на проекты на Западном берегу Иордана и в Газе, а также сократило финансирование больниц в Иерусалиме, которые обслуживают палестинцев. Трамп также закрыл палестинскую дипломатическую миссию в Вашингтоне, заявив, что палестинцы отказались участвовать в мирных переговорах с Израилем.

Ожидается, что этот план будет слишком благосклонен к Израилю, и вряд ли он получит международную поддержку, если будет рассматриваться как подрывающий перспективу признания Палестины.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим, который Израиль оккупировал в войну 1967 года и аннексировал, был их столицей.

Палестинская сторона угрожает роспуском Палестинской администрации, имеющей ограниченную автономию в частях оккупированного Израилем Западного берега. Это заставит Израиль возобновить свою ответственность за предоставление основных услуг миллионам палестинцев.