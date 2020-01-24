Пентагон може почати перебалансування військ за кордоном цьогоріч - Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер у четвер висловив припущення, що цьогоріч може розпочати перебалансування американських збройних сил за кордоном в рамках зусиль з переорієнтації Пентагону на виклики Китаю та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Еспер заявив, що не хоче встановлювати чіткий дедлайн щодо завершення оборонного перегляду, який, як очікується, призведе до цих переміщень військ.

"Якби мені довелося встановити кінцеву дату (щодо перегляду), я хочу переконатися, що ми перебуваємо в певному кращому становищі з початком наступного фінансового року (1 жовтня - Ред.). Тому я хочу рухатися досить швидко", - сказав він.

Еспер прагне перенаправити більше сил до Азії та повернути інший персонал за кордоном назад до Сполучених Штатів.

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Багато експертів кажуть, що такі зусилля недоцільні, якщо врахувати військовий прогрес у Китаї протягом останніх двох десятиліть, коли Америка зосередилась на антитерористичних операціях в Іраку, Афганістані, Сирії та інших місцях.

За цим переглядом також пильно стежать прихильники американського військового втручання у Латинській Америці та Африці.

Оскільки американські військові намагаються більш агресивно боротися з Китаєм, Південне командування стверджує, що Латинська Америка повинна бути в центрі цих зусиль.

За останні п'ять років в цьому регіоні китайські військово-морські порти зросли на 70%, а Пекін нарощує продаж зброї, інвестиції в інфраструктуру та торгівлю з країнами Латинської Америки, згідно з американськими військовими даними.

Як відомо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід.