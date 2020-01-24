Прем'єрка Норвегії суттєво переформатувала уряд після виходу популістів

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг в п'ятницю оголосила найбільші перестановки в своєму уряді з часу приходу до влади в 2013 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Цього тижня Солберг втратила більшість в парламенті після виходу з уряду правої Партії прогресу через повернуту в країну дружину бойовика "Ісламської держави" і її дітей.

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Солберг вирішила скоротити загальний розмір свого кабінету від 22 міністрів до 20. При цьому на 13 крісел будуть призначені нові кандидати. Зміняться міністри з питань фінансів, нафти і енергетики, юстиції та транспорту.

Рішення Солберг суттєво переформатувати кабмін спрямоване на те, щоб зміцнити новий трипартійний уряд меншості в сильно роздробленому парламенті і перемогти на виборах в 2021 році.

Депутат-ветеран Консервативної партії Ян Торе Саннер призначений міністром фінансів. 33-річна Тіна Бру, нова зірка серед консерваторів, опікуватиметься питаннями нафти та енергетики.

Криза в уряді Норвегії сталася через рішення повернути в країну дружину бойовика ІДІЛ і двох її неповнолітніх дітей, один з яких був серйозно хворий. Партія прогресу була не проти повернути до Норвегії лише дітей, однак уряд дозволив повернутися і матері.

Конституція Норвегії не передбачає проведення дострокових виборів у країні, тому після виходу Партії прогресу в країні був сформований уряд меншості.