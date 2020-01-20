Прем'єр Норвегії залишиться на посаді і керуватиме урядом меншості

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг залишиться на посаді голови уряду меншості у складі трьох партій після виходу з коаліції правої Партії прогресу.

Про це Солберг заявила у понеділок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Антимігрантська консервативна Партія прогресу вирішила залишити уряд Норвегії через рішення повернути в країну дружину бойовика "Ісламської держави" і її дітей. Також у відставку подала міністр фінансів Сів Єнсен, яка очолює цю партію.

Партія прогресу була не проти повернути до Норвегії лише дітей, однак уряд дозволив повернутися і матері.

Конституція Норвегії не передбачає проведення дострокових виборів у країні.

Солберг очолює уряд Норвегїі з 2013 року, вона стала першим консервативним прем'єром за останні 30 років, якому вдалося переобратися на другий термін.