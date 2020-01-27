Делегація Росії пригрозила покинути сесію ПАРЄ в разі санкцій

Делегація Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи покине зимову сесію в разі, якщо її повноваження в Асамблеї будуть ущемлені.

Про це заявив голова делегації, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 27 січня зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації.

Зараз питання про повноваження росіян спрямували у комітети, для розробки проєкту рішення. Фінальне рішення про оскарження чи підтвердження повноважень РФ має бути ухвалене протягом двох перших діб роботи сесії, запевнив делегат від України Олексій Гончаренко.

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"Я сподіваюся, що розсудлива більшість не буде такі рішення ухвалювати. Але якщо ухвалять, ми поїдемо", - попередив Толстой.

Як заявив, у свою чергу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, доповідь готуватиме комітет з моніторингу протягом наступних 24 годин.

"Чекаємо, що конструктивно налаштована більшість асамблеї не допустить повторення кризи у взаєминах Москви і Страсбурга і в повній мірі ратифікує повноваження російської делегації. Ми готові працювати тільки на рівноправній основі і не потерпимо жодних вторинних санкцій", - сказав парламентар.

Про нинішню сесію читайте детальніше: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".