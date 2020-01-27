ПАРЄ: Україна та її партнери двічі оскаржать права делегації РФ у асамблеї

Українська делегація у ПАРЄ досягла домовленості із представниками держав-партнерів про те, як будуть оскаржуватися повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це розповів у Страсбурзі делегат від України Олексій Гончаренко, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гончаренко ("Євросолідарність") розповів, що стратегія дій погоджена із представниками інших делегацій. Під час формального затвердження повноважень делегацій від всіх держав група депутатів встане на знак протесту проти присутності у залі представників від РФ, що призупинить процедуру.

"Вже є домовленість, ми встаємо. Латвійська делегація підніме питання оскарження повноважень РФ за процедурними підставами, грузинська – за змістовними підставами (тобто щодо порушення росіянами своїх зобов’язань у РЄ). Чому грузинська – бо Грузія головує у комітеті міністрів Ради Європи".

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Для початку цих двох оскаржень потрібно, щоби на знак протесту проти автоматичного затвердження повноважень РФ у залі встали відповідно 10 та 30 депутатів з 5 держав; ця підтримка в України є.

"Головний аргумент щодо процедурних питань – те, що в складі російської делегації є депутати з чорного списку ЄС, які перебувають під санкціями, а саме Калашніков та Слуцький. І у нас є висновок Венеціанської комісії про те, що це – достатня підстава для оскарження", - пояснив він.

Після цього питання про повноваження росіян буде спрямоване у комітети, для розробки проєкту рішення. Фінальне рішення про оскарження чи підтвердження повноважень РФ має бути ухвалене протягом двох перших діб роботи сесії, запевнив Гончаренко.

Як відомо, у понеділок у Страсбурзі починається нова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

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