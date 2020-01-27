Делегация России пригрозила покинуть сессию ПАСЕ в случае санкций

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в Ассамблее будут ущемлены.

Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 января остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации.

Сейчас вопрос о полномочиях россиян направили в комитеты, для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждении полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заверил делегат от Украины Алексей Гончаренко.

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"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.

Как заявил, в свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, доклад будет готовить комитет по мониторингу в течение 24 часов.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций", - сказал парламентарий.

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