Торговий представник України прокоментував перспективу переговорів про ACAA

Торговий представник України Тарас Качка розповів про перспективу офіційних переговорів щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ACAA стала темою першої його зустрічі в Брюсселі. Зокрема, торгпред розповів, що під час зустрічі йшлося про консолідацію усієї інформації з питання і узгодження того, яких документів ще бракує сторонам.

"Узгоджуємо технічне завдання попередньої оціночної місії, яка має оцінити всі елементи технічного регулювання - технічні регламенти, стандартизацію, процедури оцінки відповідності, метрологію, акредитацію і ринковий нагляд" - написав Качка.

"На горизонті вже потихеньку з‘являється перспектива офіційних переговорів. Робимо все, аби вони почалися цього року" - додав він.

Укладання та розвиток ACAA лишається однією з вимог експертної спільноти. Вони наполягають, що у 2020 році можна вимагати від уряду успішного завершення переговорів про ACAA за першими секторами. Натомість Ольга Стефанішина, яка донедавна очолювала Урядовий офіс координації євроінтеграції, більш скептична. "Ми ще дуже далекі від укладання угоди про ACAA", – заявила вона.

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.

Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.

Детальніше читайте у статті "Як насправді потрібно змінювати Угоду про асоціацію з ЄС".