Торговый представитель Украины прокомментировал перспективу переговоров о ACAA

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о перспективе официальных переговоров по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ACAA стала темой первой его встречи в Брюсселе. В частности, торгпред рассказал, что во время встречи речь шла о консолидации всей информации по вопросу и согласование того, какие документы еще не хватает сторонам.

"Согласовываем техническое задание предыдущей оценочной миссии, которая должна оценить все элементы технического регулирования - технические регламенты, стандартизацию, процедуры оценки соответствия, метрологии, аккредитации и рыночный надзор", - написал Качка.

"На горизонте уже потихоньку появляется перспектива официальных переговоров. Делаем все, чтобы они начались в этом году", - добавил он.

Заключение и развитие ACAA остается одним из требований экспертного сообщества. Они настаивают, что в 2020 году можно требовать от правительства успешного завершения переговоров о ACAA по первым секторами. Зато Ольга Стефанишина, которая до недавнего времени возглавляла Правительственный офис координации евроинтеграции, более скептична. "Мы еще очень далеки от заключения соглашения о ACAA", - заявила она.

Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза.

Украина также поднимает перед ЕС вопрос модернизации Соглашения об ассоциации.

Подробнее читайте в статье "Как на самом деле нужно менять Соглашение об ассоциации с ЕС".