"Промисловий безвіз": попередня місія ЄС прибуде в Україну на початку 2020 року

Попередня оціночна місія ЄС, передбачена дорожньою картою для укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (відома як "промисловий безвіз"), прибуде до України в першому кварталі 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

"Щодо АСАА ми домовилися що перед-оціночна місія, передбачена дорожньою картою щодо АСАА, відбудеться в першому кварталі 2020 року", - написав він у своєму Facebook за підсумками переговорів у Брюсселі.

За його словами, попередня місія "має переконати всіх нас, що є сенс в організації офіційної оціночної місії".

Щодо митного "безвізу" у Брюсселі узгодили "чіткий план впровадження нового законодавства зі спільного транзиту і авторизованих економічних операторів", зазначив Качка.

"За 12 місяців маємо вийти на офіційні переговори про взаємне визнання АЕО", - розповів торгпред.

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Сторони також офіційно схвалили стратегію у сфері санітарії і фітосанітарії: "Домовились поступово розчищати завали зі взаємного визнання еквівалентності. Почнемо з насіння".

У публічних закупівлях, каже Качка, "офіційно оформлюємо відкриття ринку за першою фазою і переходимо до другої".

"Інтелектуальна власність: домовились про ретельніший моніторинг, оскільки більшість проблем у цій сфері є питанням практики, а не законодавства. Режим внутрішнього ринку для телекому, поштових, фінансових і транспортних послуг: консолідуємо оновлення додатку XVII, а також координуємо зусилля в усіх сферах (обмін таблицями відповідності, оціночні місії тощо) так щоб досягти мети, закладеної у цьому додатку", - розповів торгпред.

Україна також обговорила з представниками ЄС проблемні питання. "Хміль, пестициди, бурштин, ліс тощо. І звісно ж польські дозволи на автомобільні перевезення. І нарешті почали розмову про розвиток угоди - що і як в ній треба оновити і розвинути, аби вона відповідала нинішній інтенсивності наших відносин", - додав Качка.