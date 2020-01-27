Північна Македонія вводить невідкладні заходи через забруднення повітря

Уряд Північної Македонії в понеділок оголосив про невідкладні заходи у столиці країни Скоп'є та місті Тетово, щоб захистити населення від надзвичайно високого рівня забруднення повітря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Рівень токсичних частинок у повітрі два дні поспіль перевищує безпечну норму в 11 разів. Це створює небезпеку для здоров'я, заявила македонська влада.

Читайте також Західні Балкани потерпають від забруднення повітря

Уряд рекомендував компаніям дозволити не працювати вагітним жінкам та людям, яким більше ніж 60 років. Будівельним компаніям рекомендували скоротити час роботи на вулиці. Спортивні та інші заходи на свіжому повітрі у дні підвищеного забруднення проводити заборонено.

Сам уряд скоротить використання своїх службових транспортних засобів удвічі. Міністерствам охорони здоров'я та добробуту наказано забезпечити притулок для безпритульних людей, а також посилити роботу екстрених служб і відвідування людей на дому з хронічними захворюваннями.

Усі заходи набудуть чинності з вівторка.

Північна Македонія протягом багатьох років залишається однією з найбільш забруднених країн Європи. За оцінками, щорічно в країні помирає понад 3 тисячі людей внаслідок забруднення повітря.

Читайте також У Північній Македонії - протест через небезпечне забруднення повітря

Головним чином це є результатом інтенсивного використання побутових дров'яних печей в холодні зими, застарілого парку автомобілів і практики утилізації сміття шляхом спалювання.

Десятки екологічних груп протягом останніх тижнів виходили на акції протесту, вимагаючи від уряду дій для зменшення сильного забруднення повітря. Президент країни Стево Пендаровський у своєму щорічному виступі перед депутатами парламенту попередив, що забруднення повітря серйозно підриває потенціал країни.