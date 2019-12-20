У Північній Македонії - протест через небезпечне забруднення повітря

Сотні студентів протестували біля будівлі уряду в столиці Північної Македонії в п'ятницю, вимагаючи від влади вжити термінових заходів з боротьби з небезпечним забрудненням повітря у багатьох містах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Ми хочемо дихати! Немає повітря, немає миру", - скандували студенти в захисних масках. Екологічні групи, які проводять щотижневі акції протесту, теж приєднались до демонстрації.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі у своєму щорічному зверненні до депутатів раніше цього тижня попередив, що забруднення повітря "серйозно підриває потенціал нашої країни".

Він закликав збільшити бюджетне фінансування для охорони навколишнього середовища і сказав, що скликає термінову нараду урядовців.

Північна Македонія має одні з найвищих рівнів забруднення повітря в Європі. В останні місяці було зареєстровано перевищення вмісту небезпечних частинок у повітрі у столиці Скоп'є та інших містах майже в 20 разів.

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За оцінками органів охорони здоров'я, понад 3000 осіб щорічно помирають в результаті забруднення повітря, що в основному є результатом інтенсивного використання побутових дров'яних печей в холодні зими, старого парку автомобілів і практики спалювати відходи в деяких районах.

Європейський союз інвестує понад 80 мільйонів євро у поліпшення якості повітря в Косові, столиця якого Приштина задихається від забруднення повітря.

У п'ятницю офіс Європейського союзу в Косові заявив, що якість повітря в останні кілька днів в Приштині була такою ж, як в Пекіні, який вважається одним з найзабрудненіших міст в світі.