Нідерландські депутати підтримали колегу і скасували візит в Росію

Нідерландські депутати у вівторок скасували заплановану поїздку до Росії після того, як одному з них РФ відмовила у в’їзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

Депутат від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, відомий критикою РФ, опинився у "чорному списку" Російської Федерації. У зв’язку з цим політик не зміг би взяти участь у поїздці парламентарів до РФ, яку нідерландські депутати запланували на лютий.

Із солідарності з Сьюрдсмою комітет з іноземних справ вирішив взагалі скасувати депутатський візит. Комітет одноголосно вважає, що росіяни не мають права втручатися у склад нідерландської делегації.

Попри протест з боку міністра закордонних справ Стефа Блока, росіяни залишилися на своїй позиції і не стали дозволяти політику в’їзд.

Сьюрдсма вважає, що відмова пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, з приводу справи MH17. Офіційно про це нічого не повідомлялося.

Парламентський комітет хоче викликати російського посла, щоб він пояснив рішення Російської Федерації.