Росія заборонила в’їзд депутату з Нідерландів, який критикував РФ
Нідерландський депутат від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, відомий критикою Росії, став небажаною особою на території РФ.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl, про те, що опинився у "чорному списку, Сьюрдсма дізнався від глави МЗС Нідерландів.
Депутат входив у список парламентської делегації, яка повинна відвідати Російську Федерацію в кінці наступного місяця. "Я в санкційному списку, і це, на жаль, означає, що мені не дозволяють ступати на російську землю", - зазначив депутат.
За його словами, глава МЗС Нідерландів Стеф Блок намагався зробити все, щоб його вилучили зі списку, навіть викликав російського посла, але це не допомогло.
Сьюрдсма припускає, що відмова є результатом його критичного ставлення до Москви, наприклад, у справі MH17. "Я є критиком кремлівського режиму, але завжди говорив, що хочу шукати діалог", - сказав він.
Тепер не відомо, чи відбудеться візит нідерландських парламентарів до Росії взагалі. Декілька делегатів заявляють, що не поїдуть в Росію, якщо Сьюрдсма не отримає дозвіл на в’їзд.