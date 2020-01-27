Росія заборонила в’їзд депутату з Нідерландів, який критикував РФ

Нідерландський депутат від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, відомий критикою Росії, став небажаною особою на території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl, про те, що опинився у "чорному списку, Сьюрдсма дізнався від глави МЗС Нідерландів.

Депутат входив у список парламентської делегації, яка повинна відвідати Російську Федерацію в кінці наступного місяця. "Я в санкційному списку, і це, на жаль, означає, що мені не дозволяють ступати на російську землю", - зазначив депутат.

Читайте також Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів розслідування катастрофи літака МАУ

За його словами, глава МЗС Нідерландів Стеф Блок намагався зробити все, щоб його вилучили зі списку, навіть викликав російського посла, але це не допомогло.

Сьюрдсма припускає, що відмова є результатом його критичного ставлення до Москви, наприклад, у справі MH17. "Я є критиком кремлівського режиму, але завжди говорив, що хочу шукати діалог", - сказав він.

Тепер не відомо, чи відбудеться візит нідерландських парламентарів до Росії взагалі. Декілька делегатів заявляють, що не поїдуть в Росію, якщо Сьюрдсма не отримає дозвіл на в’їзд.