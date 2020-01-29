Німеччина має докази, що Huawei працював з розвідкою Китаю - ЗМІ

Уряд Німеччини має докази того, що компанія Huawei, провідний виробник мережевого телекомунікаційного обладнання, співпрацювала з китайською розвідкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Наприкінці 2019 року США передали нам розвіддані, згідно з якими Huawei, як доведено, співпрацює з органами безпеки Китаю", - цитує газета конфіденційний документ Міністерства закордонних справ.

Уряд канцлера Ангели Меркель та її консервативна партія розділені щодо того, чи становить обладнання Huawei загрозу безпеці найбільшої економіки в Європі, де три мобільні оператори - всі клієнти китайської фірми.

"Китайські компанії не можна вважати достатньо надійними для відповідності стандартам безпеки, необхідним для побудови мереж 5G", - йдеться в документі далі.

CША раніше пригрозили Німеччині обмежити співпрацю розвідок у разі угоди з Huawei.

Велика Британія 28 січня вирішила не допустити Huawei до критично важливого "ядра" мобільних мереж, виключити компанію зі стратегічно важливих об'єктів та обмежити її частку в периферії мережі 5G на рівні 35%.

Європейський Союз має 29 січня опублікувати так званий набір інструментів, який надасть рекомендації щодо того, як поводитися з постачальниками, які вважаються високоризиковими, але, як очікується, він не міститиме запровадження попередніх заборон щодо будь-якого конкретного мережевого постачальника.