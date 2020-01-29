У Германии есть доказательства, что Huawei работал с разведкой Китая – СМИ

У правительства Германии есть доказательства того, что компания Huawei, ведущий производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, сотрудничала с китайской разведкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"В конце 2019 года США передали нам разведданные, согласно которым Huawei, как доказано, сотрудничает с органами безопасности Китая", - цитирует газета конфиденциальный документ Министерства иностранных дел.

Правительство канцлера Ангелы Меркель и ее консервативная партия разделены относительно того, представляет ли оборудование Huawei угрозу безопасности крупнейшей экономики в Европе, где три мобильных оператора - все клиенты китайской фирмы.

"Китайские компании нельзя считать достаточно надежными для соответствия стандартам безопасности, необходимым для построения сетей 5G", - говорится в документе далее.

CША ранее пригрозили Германии ограничить сотрудничество разведок в случае сделки с Huawei.

Великобритания 28 января решила не допустить Huawei к критически важному "ядру" мобильных сетей, исключить компанию из стратегически важных объектов и ограничить ее долю на периферии сети 5G на уровне 35%.

Европейский Союз 29 января опубликовать так называемый набор инструментов, который предоставит рекомендации относительно того, как вести себя с поставщиками, которые считаются высокорисковым, но, как ожидается, он не будет содержать введение предыдущих запретов в отношении любого конкретного сетевого поставщика.