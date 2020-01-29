Європейським авіакомпаніям дозволили частково літати в авіапросторі Ірану та Іраку

Агентство ЄС з авіаційної безпеки (EASA) дозволило європейським авіакомпаніям відновити польоти у деяких частинах повітряного простору Ірану та Іраку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву агентство оприлюднило в середу, 29 січня.

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Після засідання групи з оцінки ризику авіаційної безпеки ЄС EASA заявило про скасування тимчасових рекомендацій щодо заборони польотів над двома країнами в цілому.

Проте EASA нагадало, що авіакомпаніям слід уникати іранського повітряного простору на висотах, нижчих за 25 тисяч футів. Також залишаються дійсними обмеження польотів двома коридорами у повітряному просторі Іраку.

Таке рішення ухвалене через три тижні після того, як Іран збив український пасажирський літак біля Тегерана, заявивши, що це трапилось випадково. На борту перебувало 176 людей, серед яких 11 українців. Усі загинули.