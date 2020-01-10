Lufthansa відновила рейси у Тегеран, але розвернула літак після заяв із США про ракету

Німецький перевізник Lufthansa, яка була єдиною крім МАУ авіакомпанією, що припинила польоти до Ірану, у четвер відновила цей рейс.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

Щоденний рейс Франкфурт-Тегеран у середу, після катастрофи українського Boeing, не був відправлений за маршрутом, про що Lufthansa зробила окрему заяву. Німецька авіакомпанія стала єдиним міжнародним перевізником, що пішов на такий крок – всі інші компанії, що здійснювали рейси до Ірану, включно із австрійським перевізником Austrian Airlines, не стали цього робити.

А у четвер німецький перевізник, додатково не анонсуючи своє рішення, вирішив відновити польоти до Ірану. Літак Airbus 330 за рейсом LH 600 відбув із Франкфурта о 17:54. Не виключено, що на це рішення вплинули перші повідомлення ЗМІ із посиланням на дані розвідки про те, що причиною катастрофи була технічна несправність.

Однак за півтори години після взльоту, перед тим як залишити повітряний простір Румунії, літак несподівано розвернувся та повернувся до Франкфурта.

дані Flightradar24

Рейси Lufthansa до Тегерану на наступні дні змінили статус на "скасований".

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою. Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Схожа ситуація повторилася із літаком австрійських авіаліній. Рейс з Відня до Тегерану, що взлетів о 20:23 за місцевим часом, здійснив посадку в Софії та станом на час написанні цієї новини не продовжує рух за маршрутом.