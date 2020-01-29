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Европейским авиакомпаниям разрешили частично летать в авиапространстве Ирана и Ирака

Среда, 29 января 2020, 15:43

Агентство ЕС по авиационной безопасности (EASA) позволило европейским авиакомпаниям возобновить полеты в некоторых частях воздушного пространства Ирана и Ирака.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление агентство обнародовало в среду, 29 января.

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После заседания группы по оценке риска авиационной безопасности ЕС EASA заявил об отмене временных рекомендаций о запрете полетов над двумя странами в целом.

Однако EASA напомнил, что авиакомпаниям следует избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 25000 футов. Также остаются действительными ограничения полетов двумя коридорами в воздушном пространстве Ирака.

Такое решение принято через три недели после того, как Иран сбил украинский пассажирский самолет у Тегерана, заявив, что это случилось случайно. На борту находились 176 человек, среди которых 11 украинцев. Все они погибли.

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