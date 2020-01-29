ПАРЄ перетворюється на кімнатного песика Путіна – Гончаренко

Представник української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи після чинної сесії може змінитися до непізнаваності.

Про це він заявив, відкриваючи дебати в асамблеї про новий санкційний механізм, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Гончаренко, який виступав від імені групи консерваторів, висловив думку про те, що "асамблея рухається хибним шляхом".

"Ми віддаємо шану жертвам Голокосту - і відразу обираємо антисеміта віцепрезидентом асамблеї. Ми ставимо під питання демократію в Польщі - і не ставимо під питання демократію в Росії", - пояснив він, посилаючись на рішення про скандальне обрання на керівну посаду росіянина Петра Толстого, а також запровадження моніторингу щодо Польщі (детальніше про це в статті "ПАРЄ обрала нову країну для критики").

Депутат вважає, що це рішення, забравши у ПАРЄ можливість карати порушників, перетворює її на орган, який не несе загрози порушникам принципів РЄ. "Кому потрібен пес-охоронець, який не може кусати, а лише облизує? Ми стаємо кімнатним песиком. Так, Путін любить кімнатних песиків", - емоційно пояснив він.

Як повідомлялося, в середу ввечері у Страсбурзі відбувається розгляд нової санкційної процедури, вигідної Росії. Згодом відбудуться дебати щодо оскарження повноважень Росії за змістовними підставами. Проєкт рішення пропонує не накладати санкції, оскільки Росія почала платити свої внески та звільнила українських моряків.