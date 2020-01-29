ПАСЕ превращается в комнатную собачку Путина – Гончаренко

Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы после действующей сессии может измениться до неузнаваемости.

Об этом он заявил, открывая дебаты в ассамблее о новом санкционном механизме, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Гончаренко, который выступал от имени группы консерваторов, высказал мнение о том, что "ассамблея движется по неверному пути".

"Мы отдаем дань памяти жертвам Холокоста – и сразу же выбираем антисемита вице-президентом ассамблеи. Мы ставим под вопрос демократию в Польше – и не ставим под вопрос демократию в России", – пояснил он, ссылаясь на решения о скандальном избрании на руководящую должность россиянина Петра Толстого, а также о введении мониторинга Польши (подробнее об этом в статье "ПАСЕ выбрала новую страну для критики").

Депутат считает, что это решение, забрав у ПАСЕ возможность наказывать нарушителей, превращает ее в орган, который не несет угрозы нарушителям принципов СЕ. "Кому нужен пес-охранник, который не может кусать, а только облизывает? Мы становимся комнатной собачкой. Да, Путин любит комнатных собачек", - эмоционально объяснил он.

Как сообщалось, в среду вечером в Страсбурге проходит рассмотрение новой санкционной процедуры, выгодной России. Впоследствии состоятся дебаты по обжалованию полномочий России по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не налагать санкции, поскольку Россия начала платить свои взносы и освободила украинских моряков.