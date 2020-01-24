ПАРЄ розгляне нову санкційну процедуру, вигідну Росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) наступного тижня розгляне нову санкційну процедуру, яка фактично зробить неможливим накладення санкцій на Росію за порушення нею принципів Ради Європи.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Вже на цій сесії планують ухвалити ще одне "прощення" для росіян. 28 січня на вечірньому засіданні асамблея розглядатиме нову санкційну процедуру, що має прийти на заміну тієї, яку знищили минулого літа на вимогу Росії", - йдеться у статті.

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Проєкт цього рішення підготував один з ідеологів повернення Росії до ПАРЄ, лідер групи соціалістів, німець Франк Швабе. Документ робить фактично неможливими будь-які санкції проти агресора.

"Нова процедура напевно буде ухвалена, і вона точно буде складнішою, ніж та, що існувала досі", - сказано у статті.

Якщо раніше за жорсткі порушення принципів Ради Європи санкції накладала лише асамблея, то тепер пропонують, щоб санкції затверджували відразу три органи: Комітет міністрів Ради Європи, генеральний секретар та сама ПАРЄ. "Проєкт цього рішення для України категорично неприйнятний", - констатує стаття.

27 січня у Страсбурзі почнеться нова сесія ПАРЄ. Уперше від січня 2015 року в ній повноцінно братимуть участь і українська, і російська делегації.

Детальніше читайте у матеріалі: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".