У Польщі гірники заблокували залізничні колії: російське вугілля сюди не пройде

У місті Лазиська-Гурне на півдні Польщі гірники почали перекривати колії, що ведуть до електростанції. Таким чином профспілки протестують проти імпорту іноземного вугілля до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

О 8:00 кілька десятків шахтарів вийшли на колії. Згодом з’явилося більше людей.

Вони протестують, як було оголошено кілька тижнів тому, проти імпорту вугілля до Польщі, насамперед з Росії. На думку профспілки "Серпень 80", зокрема до цієї станції надходить російське вугілля, хоча шахта "Болеслав Смялий" розташована буквально за парканом, а копальні наповнені вугіллям.

Незабаром там накопичиться стільки вугілля, що потрібно буде припинити видобуток і звільнити шахтарів, аргументує "Серпень 80", яка закликає уряд розкрити перелік державних дочірніх підприємств, які імпортують вугілля, і притягнути керівників цих суб'єктів до відповідальності.

Читайте також Залежна від вугілля Польща схвалила план першої АЕС

"Ніяке російське вугілля сюди не пройде. Ми сьогодні блокуємо електростанцію, але, якщо потрібно, ми приваримо потяги до колій на прикордонних переходах, і будемо вивантажувати транспорт з Росії", - оголосив один із протестувальників перед Лазиською електростанцією.

Поки не відомо, чи вже успішно заблокований якийсь вугільний потяг.

7 січня профспілки у листі до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького звинуватили уряд у пасивності щодо імпорту вугілля з Росії. Блокада залізничного переїзду на східному кордоні також була оголошена на початку січня шахтарями з чотирьох шахт комбінованої шахти ROW.

Торік президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв: Київ має "обґрунтовані підозри", що РФ постачає вугілля з Донбасу до Туреччини й Польщі.