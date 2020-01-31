У Польщі гірники заблокували залізничні колії: російське вугілля сюди не пройде
У місті Лазиська-Гурне на півдні Польщі гірники почали перекривати колії, що ведуть до електростанції. Таким чином профспілки протестують проти імпорту іноземного вугілля до Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
О 8:00 кілька десятків шахтарів вийшли на колії. Згодом з’явилося більше людей.
Вони протестують, як було оголошено кілька тижнів тому, проти імпорту вугілля до Польщі, насамперед з Росії. На думку профспілки "Серпень 80", зокрема до цієї станції надходить російське вугілля, хоча шахта "Болеслав Смялий" розташована буквально за парканом, а копальні наповнені вугіллям.
Незабаром там накопичиться стільки вугілля, що потрібно буде припинити видобуток і звільнити шахтарів, аргументує "Серпень 80", яка закликає уряд розкрити перелік державних дочірніх підприємств, які імпортують вугілля, і притягнути керівників цих суб'єктів до відповідальності.
"Ніяке російське вугілля сюди не пройде. Ми сьогодні блокуємо електростанцію, але, якщо потрібно, ми приваримо потяги до колій на прикордонних переходах, і будемо вивантажувати транспорт з Росії", - оголосив один із протестувальників перед Лазиською електростанцією.
Поки не відомо, чи вже успішно заблокований якийсь вугільний потяг.
7 січня профспілки у листі до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького звинуватили уряд у пасивності щодо імпорту вугілля з Росії. Блокада залізничного переїзду на східному кордоні також була оголошена на початку січня шахтарями з чотирьох шахт комбінованої шахти ROW.
Торік президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв: Київ має "обґрунтовані підозри", що РФ постачає вугілля з Донбасу до Туреччини й Польщі.