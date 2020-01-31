В Польше горняки заблокировали железнодорожные пути: российский уголь сюда не пройдет

В городе Лазиска-Гурне на юге Польши горняки начали перекрывать пути, ведущие к электростанции. Таким образом профсоюзы протестуют против импорта иностранного угля в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В 8:00 несколько десятков шахтеров вышли на пути. Позже появилось еще больше людей.

Они протестуют, как было объявлено несколько недель назад, против импорта угля в Польшу, прежде всего из России. По мнению профсоюза "Август 80", в частности, на эту станцию поступает российский уголь, хотя шахта "Болеслав Смялый" расположена буквально за забором, а копи наполнены углем.

Вскоре там накопится столько угля, что нужно будет прекратить добычу и уволить шахтеров, аргументирует "Август 80", призывая правительство раскрыть перечень государственных дочерних предприятий, импортирующих уголь, и привлечь руководителей этих субъектов к ответственности.

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"Никакой российский уголь сюда не пройдет. Мы сегодня блокируем электростанцию, но, если нужно, мы приварим поезда к рельсам на пограничных переходах и будем выгружать транспорт из России", - заявил один из протестующих перед Лазиской электростанцией.

Пока не известно, заблокирован ли уже какой-нибудь состав с углем.

7 января профсоюзы в письме к премьер-министру Матеушу Моравецкому обвинили правительство в пассивности в отношении импорта угля из России. Блокада железнодорожного переезда на восточной границе также была объявлена ​​в начале января шахтерами из четырех шахт комбинированной шахты ROW.