Залежна від вугілля Польща схвалила план першої АЕС

Уряд Польщі схвалив плани провідного бізнесмена побудувати першу атомною електростанцію в країні, що допоможе зменшити залежність від вугілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Міністерство енергетики прокоментувало у вівторок меморандум про розуміння, який польська фірма Synthos SA підписала цього тижня з GE Hitachi Nuclear Energy. Він стосується співпраці в будівництві малого модульного реактора потужністю 300 МВт у Польщі до 2029 року.

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Співвласник Synthos Міхал Соловов заявив, що його мета полягає в постачанні чистої та безпечної енергії в той час, коли Польща повинна скорочувати використання вугілля, забруднюючої сировини, від якого країна отримує 80% своєї енергії.

Міністерство заявило, що малі реактори можуть виробляти енергію для промислового використання, але наголосили, що уряд ще хоче побудувати реактори до 9000 МВт до 2040 року.

У планах уряду сказано, що використання вугілля може бути припинено десь після 2040 року.