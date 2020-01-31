NYT опублікував нові дані з книги Болтона про плани Трампа щодо України

Видання The New York Times вийшло з новою публікацією про ще не видану книгу колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона, у якій стверджується, що Трамп попросив Болтона допомогти з реалізацією його планів щодо України у травні минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього тижня газета The New York Times повідомила, що у книзі Болтон говорить, нібито Трамп у серпні заявив йому, що хоче продовжити затримку 391 мільйона доларів військової допомоги Україні, поки тамтешні чиновники не допоможуть розслідувати діяльність демократів.

Трамп це твердження заперечив і сказав, що Болтон намагається збільшити продажі майбутньої книги.

У п’ятничній публікації газета пише, що Трамп давав інструкції щодо "української схеми" на зустрічі в Овальному кабінеті на початку травня.

На зустрічі, яку описує Болтон, були присутні виконувач обов'язків голови апарату Білого дому Мік Малвейні, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані та юрист Білого дому Пет Чіполлоне, який у ці дні очолює захист Трампа на судовому процесі в Сенаті.

За словами Болтона, Трамп сказав йому зателефонувати Володимиру Зеленському, який нещодавно виграв вибори, аби упевнитись, що Зеленський погодиться зустрітись з Джуліані. Болтон стверджує, що ніколи не телефонував президенту України з цього приводу.

Американські ЗМІ підкреслюють: якщо твердження Болтона правдиве, то воно змінює весь таймлайн українського плану Трампа, та демонструє, що він задумувався значно раніше, ніж вважалось до тепер.

Трамп у п’ятницю заперечив правдивість нової публікації NYT. Він сказав, що не доручав Болтону організувати зустріч для Джуліані, а описаної зустрічі ніколи не було.