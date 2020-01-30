Білий дім проти публікації книги Болтона через "секретну інформацію"

Білий дім повідомив колишньому радникові з національної безпеки Джону Болтону, що рукопис його книги містить "значну кількість секретної інформації" і тому не може бути опублікований у теперішній формі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У листі Ради національної безпеки Білого дому до адвоката Болтона Чарльза Купера сказано, що рукопис містить деякі матеріали, які вважаються "TOP SECRET" і які можуть завдати "надзвичайно серйозної шкоди" національній безпеці США в разі публікації без дозволу.

"Відповідно до федерального законодавства та угод про нерозголошення, які ваш клієнт підписав як умову отримання доступу до секретної інформації, рукопис не може бути опублікований або розкритий іншим способом без видалення цієї секретної інформації", - йдеться в листі.

Лист, надісланий електронною поштою Куперу, датований 23 січня.

Рукопис перевернув хід розгляду справи щодо імпічменту проти президента США Дональда Трампа, на якого працював Болтон.

The New York Times повідомила в неділю, що Трамп заявив Болтону в серпні, що він хоче продовжувати затримку 391 мільйонів доларів військової допомоги Україні, поки тамтешні чиновники не допоможуть розслідувати діяльність демократів, зокрема колишнього віцепрезидента Джо Байдена, тепер ймовірного кандидата в президенти, та його сина Хантера.

Демократи після цього посилили тиск з вимогою викликати Болтона як свідка в судовому процесі про імпічмент, в якому Трамп звинувачується у зловживанні владою у відносинах з Україною та в перешкоді Конгресу.

У листі, підписаному Еллен Найт, старшим директором з питань управління документацією, доступом та інформаційною безпекою, сказано, що рукопис Болтона ще вивчають.

"Рукопис залишається на розгляді, щоб ми зробили все можливе, щоб допомогти вашому клієнту, визначивши секретну інформацію в рукописі", - сказано в повідомленні. "Ми зробимо все можливе, щоб співпрацювати з вами, щоб забезпечити можливість вашого клієнта розповідати його історію таким чином, щоб національна безпека США була захищеною".

Трамп раніше заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена.