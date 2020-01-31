NYT опубликовал новые данные из книги Болтона о планах Трампа относительно Украины

Издание The New York Times вышло с новой публикацией о еще не изданной книге бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, в которой утверждается, что Трамп попросил Болтона помочь с реализацией его планов по Украине в мае прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила, что в книге Болтон говорит, якобы Трамп в августе заявил ему, что хочет продолжить задержку 391 миллиона долларов военной помощи Украине, пока украинские чиновники не помогут расследовать деятельность демократов.

Трамп это утверждение отбросил, заявив, что Болтон пытается увеличить продажи будущей книги.

В пятничной публикации газета пишет, что Трамп давал инструкции по "украинской схеме" на встрече в Овальном кабинете в начале мая.

На встрече, которую описывает Болтон, присутствовали исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, личный адвокат Трампа Руди Джулиани и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, который в эти дни возглавляет защиту Трампа на судебном процессе в Сенате.

По словам Болтона, Трамп сказал ему позвонить Владимиру Зеленскому, который недавно выиграл выборы, чтобы убедиться, что Зеленский согласится встретиться с Джулиани. Болтон утверждает, что никогда не звонил президенту Украины по этому поводу.

Американские СМИ подчеркивают: если утверждение Болтона правдиво, то оно меняет весь таймлайн украинского плана Трампа, и демонстрирует, что он задумывался значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Трамп в пятницу опроверг правдивость новой публикации NYT. Он сказал, что не поручал Болтону организовать встречу для Джулиани, а описанной встречи никогда не было.