Іран викликав посла після погроз Трампа: "Це нагадує монгольське вторгнення"

Іран викликав у неділю швейцарського посла Маркуса Лейтнера, який представляє інтереси США в Тегерані, висловлюючи протест проти заяв президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство MEHR.

Дипломату вручили офіційну ноту протесту щодо суботніх твітів Дональда Трампа, в яких президент США пригрозив ударами проти 52 іранських об’єктів.

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Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що "ворожі, загрозливі та образливі заяви президента США жодним чином не прийнятні, і вони повністю порушують міжнародне право".

Посилаючись на погрози Трампа щодо націлення на іранські культурні об’єкти, він зазначив: "Така погроза нагадує монгольське вторгнення або дії терористичних та злочинних угруповань у знищенні культурних та історичних об'єктів, що вважається військовим злочином та іншим порушенням міжнародного права".

"Від імені іранського уряду та народу, Ісламська республіка Іран, на додачу до усіх політичних та правових заходів, зберігає за собою незаперечне право відповідати на вбивство мученика Касема Сулеймані у відповідний час", - додав він.

Посол Швейцарії заявив, що він якомога швидше доставить це повідомлення урядовцям США.

Сулеймані був архітектором сфери впливу Ірану на Близькому Сході, він вважався другою найпотужнішою людиною країни. Його вбивство ознаменувало значну ескалацію між Іраном та США.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, який мав тісні особисті стосунки з Сулеймані, попередив про "жорстоку помсту". Аналітики заявили, що Іран може здійснити кібератаки проти США або традиційні атаки на цілі США чи їх інтереси на Близькому Сході.

Президент Трамп, який санкціонував убивство Сулеймані, заявив, що США готові вдарити по 52 мішенях, "важливих для Ірану та іранської культури".