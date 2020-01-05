Іран: сотні тисяч людей вшановують вбитого США генерала 

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці в Ірані, щоб зустріти труну з останкам Касема Сулеймані, генерала, вбитого в результаті удару американського безпілотника в Багдаді минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тисячі людей в чорному одязі зібралися рано вранці в неділю на вулицях міста Ахваз на південному заході Ірану, куди тіло Сулеймані прибуло до світанку.

Труну, загорнуту в іранський прапор, вивантажили з літака під супровід військового оркестру, перш ніж вона була доставлена в Ахваз.

Люди вщерть заповнили площу Моллаві, розмахуючи прапорами і тримаючи портрети Сулеймані, якого багато хто в Ірані вважає героєм за його роль в ірано-іракській війні 1980-х років і його близкість до верховного лідера Ірану.

Millions and millions of supporters of the Mullah regime are amassing in Ahvaz and Mashhad today to receive the body of Qassem #Soleimani.#Iran pic.twitter.com/yGF4uHEqss — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 5, 2020

Схожа картина в місті Мешхед. У столиці Тегерані члени парламенту скандували "Смерть Америці" протягом декількох хвилин під час засідання, повідомляє інформаційне агентство Isna.

Тіло Сулеймані, а також інших жертв ракетного удару, мають доставити в Тегеран пізніше в неділю для подальших похоронних заходів.У вівторок останки генерала будуть доставлені в священне місто Кум на церемонію перед похоронами в його рідному місті Керман.

Сулеймані був архітектором сфери впливу Ірану на Близькому Сході, він вважався другою найпотужнішою людиною країни. Його вбивство ознаменувало значну ескалацію між Іраном та США.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, який мав тісні особисті стосунки з Сулеймані, попередив про "жорстоку помсту". Аналітики заявили, що Іран може здійснити кібератаки проти США або традиційні атаки на цілі США чи їх інтереси на Близькому Сході.

Президент Трамп, який санкціонував убивство Сулеймані, заявив, що США готові вдарити по 52 мішенях, "важливих для Ірану та іранської культури".