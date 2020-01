Іран: сотні тисяч людей вшановують вбитого США генерала 

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці в Ірані, щоб зустріти труну з останкам Касема Сулеймані, генерала, вбитого в результаті удару американського безпілотника в Багдаді минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тисячі людей в чорному одязі зібралися рано вранці в неділю на вулицях міста Ахваз на південному заході Ірану, куди тіло Сулеймані прибуло до світанку.

Труну, загорнуту в іранський прапор, вивантажили з літака під супровід військового оркестру, перш ніж вона була доставлена в Ахваз.

Люди вщерть заповнили площу Моллаві, розмахуючи прапорами і тримаючи портрети Сулеймані, якого багато хто в Ірані вважає героєм за його роль в ірано-іракській війні 1980-х років і його близкість до верховного лідера Ірану.

Millions and millions of supporters of the Mullah regime are amassing in Ahvaz and Mashhad today to receive the body of Qassem #Soleimani.#Iran pic.twitter.com/yGF4uHEqss