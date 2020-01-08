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ЗМІ: президентка Естонії повернула посольству РФ пляшку кримського шампанського

Середа, 8 січня 2020, 13:00

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не прийняла в подарунок від російського посольства пляшку кримського ігристого вина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Eesti Ekspress.

За даними газети, посольство РФ привітало естонську лідерку з 50-річчям, надіславши їй до ювілею квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського, яку президентська канцелярія надіслала назад.

Своє 50-річчя Кальюлайд відзначила 30 грудня.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд стала першим лідером іноземної держави, яка відвідала зону конфлікту на Донбасі. Її візит відбувся у травні 2018 року.

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