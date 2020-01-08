Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Самолеты садились и взлетали в Тегеране перед и после лайнера МАУ, органичения полетов не было

Иран выдвинул требование США: "Ракетные удары – это только пощечина"

Посольство исключило теракт как причину катастрофы в Иране, но потом удалило новость

МИД: в катастрофе самолета МАУ погибли граждане 7 стран






СМИ: президент Эстонии вернула посольству РФ бутылку крымского шампанского

Среда, 8 января 2020, 13:00

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского игристого вина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Eesti Ekspress.

По данным газеты, посольство РФ поздравило эстонского лидера с 50-летием, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского, которую президентская канцелярия отправила обратно.

Свое 50-летие Кальюлайд отметила 30 декабря.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.

Читайте также: "Балтийский веловизит: какими были результаты Зе-поездки в Таллинн и Вильнюс".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Россия Крым
powered by lun.ua