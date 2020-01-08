СМИ: президент Эстонии вернула посольству РФ бутылку крымского шампанского
Среда, 8 января 2020, 13:00
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского игристого вина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Eesti Ekspress.
По данным газеты, посольство РФ поздравило эстонского лидера с 50-летием, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского, которую президентская канцелярия отправила обратно.
Свое 50-летие Кальюлайд отметила 30 декабря.
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.
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