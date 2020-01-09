Палата громад парламенту Британії у четвер остаточно схвалить угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британії в четвер завершить розгляд законопроєкту про вихід з ЄС і остаточно затвердить умови Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В кінці грудня британські депутати в другому читанні проголосували за законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

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Після цього уряд виділив три дні цього тижня для детального вивчення документа і дебатів у парламенті. Однак, у вівторок і середу в Палаті громад практично не було депутатів, а уряду легко відхилив спроби опозиції внести зміни в текст.

Затвердження документа в четвер не викликає сумніву, враховуючи значну більшість, отриману консерваторами Бориса Джонсона на виборах 12 грудня.

Законопроєкт про Brexit також має затвердити Палата лордів. З боку ЄС документ буде стверджувати Європейський парламент, очікується, що всі процедури завершаться до 31 січня.

Як відомо, британський парламент чотири рази відхиляв угоду з ЄС. Тричі - за попередньої прем'єрки Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.