Палата общин парламента Британии в четверг окончательно одобрит соглашение о Brexit

Палата общин парламента Великобритании в четверг завершит рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердит условия Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В конце декабря британские депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.

После этого правительство выделило три дня этой недели для детального изучения документа и дебатов в парламенте. Однако во вторник и среду в Палате общин практически не было депутатов, а правительство легко отклонило попытки оппозиции внести изменения в текст.

Утверждение документа в четверг не вызывает сомнения, учитывая значительное большинство, полученное консерваторами Бориса Джонсона на выборах 12 декабря.

Законопроект о Brexit также должна утвердить Палата лордов. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

Как известно, британский парламент четыре раза отклонял соглашение с ЕС. Трижды – при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.