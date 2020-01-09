Україна візьме участь у дебатах Радбезу ООН про дотримання Статуту

9 січня Україна візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту організації як основи підтримання міжнародного миру і безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявив спікер постійного представництва при ООН Олег Ніколенко.

За його словами, мета дебатів, які проводить В'єтнам як голова Радбезу в січні, полягає у тому, щоб "дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, точки потрібно з'єднати, щоб держави-порушники несли відповідальність за свої дії, як перейти від стадії "глибокого занепокоєння" до більш ефективних дій".

Від України участь у дебатах візьме постпред при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

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"Агресія проти України та Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а у 2016-17 роках - Україна.

Естонія пообіцяла, що намагатиметься постійно тримати питання окупації території України на порядку денному Радбезу.