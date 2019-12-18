Генасамблея ООН схвалила резолюцію про захист прав людини в Криму: хто голосував проти

Генасамблея ООН у середу, 18 грудня, схвалила резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Про це у четвер ввечері повідомила постійна місія України при ООН, пише "Європейська правда".

Резолюція отримала 65 голосів "за" і 23 – "проти", зазначила місія у своєму Twitter. Співавторами документа стали 38 держав.

Країни, які голосували проти резолюції: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.

У резолюції міститься посилання на міжнародно-правове визначення агресії та застереження про те, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним.

Резолюція вимагає в РФ припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення і примусового виселення.

Документ засуджує масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема, представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність".

Резолюція закликає припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок, зокрема до початку окупації, а також засуджує триваючу практику призову чоловіків до Збройних сил РФ та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби в лавах держави-окупанта.

Детальніше про зміст резолюції читайте у матеріалі заступника глави МЗС України: "Боротьба за Крим триває: що планує робити Україна для окупованого півострова".