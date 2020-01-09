Украина примет участие в дебатах Совбеза ООН о соблюдении Устава

9 января Украина примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава организации как основы поддержания международного мира и безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявил спикер постоянного представительства при ООН Олег Николенко.

По его словам, цель дебатов, которые проводит Вьетнам как председатель Совбеза в январе, заключается в том, чтобы "дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений, точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители несли ответственность за свои действия, как перейти от стадии "глубокой обеспокоенности" к более эффективным действиям".

От Украины участие в дебатах примет постпред при ООН Сергей Кислица.

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"Агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах", - отметил Николенко.

Напомним, 1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а в 2016-17 годах - Украина.

Эстония пообещала, что постарается постоянно держать вопрос оккупации территории Украины в повестке дня Совбеза.