Швейцарія: виборці підтримали на референдумі криміналізацію гомофобії

Швейцарські виборці з великим відривом схвалили на референдумі заходи, які зроблять незаконною дискримінацію людей через їх сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Парламент Швейцарії в кінці 2018 року схвалив розширення існуючого антидискримінаційного закону країни, щоб зробити незаконним публічне очорнення, дискримінацію або розпалювання ненависті на основі сексуальної орієнтації людини.

Противники цих змін наполягали, що він порушує право людей на свободу думок і зібрали достатньо підписів, щоб провести референдум з цього питання. Швейцарія проводить референдуми кілька разів на рік, які дають виборцям пряме право голосу в прийнятті політичних рішень.

Виборці підтримали заборону дискримінації гомосексуалів з перевагою 63,1% до 36,9. З 26 кантонів Швейцарії тільки три - Аппенцелль-Іннерроден, Швіц і Урі - мали більшість голосів проти криміналізації гомофобії.

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Відповідно до нового законодавства, працівники ресторанів, кінотеатрів та громадських об'єктів, таких як басейни, не зможуть відмовляти людям через їх сексуальну орієнтацію.

Закон допускає штрафи і до трьох років позбавлення волі за порушення.