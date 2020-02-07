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У Швейцарії відбудеться референдум щодо антигомофобного закону

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:01

9 лютого у Швейцарії відбудеться референдум щодо антигомофобного закону, за яким антирасистське законодавство поширилося на нетерпимість на ґрунті сексуальної орієнтації, і правопорушники можуть бути ув’язнені на три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Консервативна Швейцарія, на відміну від багатьох західноєвропейських сусідів, ще не має законів, які б спеціально захищали лесбіянок, геїв та бісексуалів від дискримінації. 

Уряд сподівається змінити це. Парламент 2018 року ухвалив закон, за яким антирасистське законодавство охопило нетерпимість на ґрунті сексуальної орієнтації, і правопорушники можуть бути ув’язнені на три роки.

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Але противники минулого квітня отримали мінімально 50 тисяч підписів, необхідних за швейцарською системою прямої демократії, щоб винести це питання на голосування, яке відбудеться в неділю.

"Я вірю, що швейцарці не цензоруватимуть себе", - сказав Марк Фрюх, член невеликої партії Федеральний демократичний союз (EDU), яка ініціювала референдум.

Опитування громадської думки говорять про те, що опонентам не вистачає підтримки для зупинки нового закону, 65% схильні проголосувати "за", повідомляє швейцарський мовник RTS. Незважаючи на це, прихильники закону стверджують, що Швейцарія досі позаду більшості сусідів щодо прав ЛГБТ+.

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Захист, передбачений новим законом, зокрема, не стосується трансгендерів.

Матіас Рейнард, депутат від соціалістів, який вперше підняв потребу захисту від гомофобії в 2013 році, сподівається адаптувати Швейцарію до 18 інших європейських юрисдикцій щодо шлюбів ЛГБТ+, і дебати плануються наступного місяця. Цивільні союзи для одностатевих пар вже законні.

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Швейцарія
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