Швейцария: избиратели поддержали на референдуме криминализацию гомофобии

Швейцарские избиратели с большим отрывом одобрили на референдуме меры, которые сделают незаконной дискриминацию людей за их сексуальную ориентацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Парламент Швейцарии в конце 2018 года одобрил расширение существующего антидискриминационного закона страны, чтобы сделать незаконным публичное очернение, дискриминацию или разжигание ненависти на основе сексуальной ориентации человека.

Противники этих изменений настаивали, что он нарушает право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум по этому вопросу. Швейцария проводит референдумы несколько раз в год, которые дают избирателям прямое право голоса в принятии политических решений.

Избиратели поддержали запрет дискриминации гомосексуалов с преимуществом 63,1% к 36,9. Из 26 кантонов Швейцарии только три - Аппенцелль-Иннерроден, Швиц и Ури - имели большинство голосов против криминализации гомофобии.

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Согласно новому законодательству, работники ресторанов, кинотеатров и общественных объектов, таких как бассейны, не смогут отказывать людям из-за их сексуальную ориентацию.

Закон допускает штрафы и до трех лет лишения свободы за нарушение.